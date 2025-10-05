قیمت انواع گوشت مرغ تازه، بسته بندی و قطعه بندی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت مرغ کامل تازه و بسته بندی و قطعه بندی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:



بازوی کبابی ساده کیلویی ۱۷۱ هزار تومان

بال کبابی ساده کیلویی ۱۹۲ هزار تومان

جوجه کباب با استخوان ساده کیلویی ۲۵۹ هزار تومان

جوجه کباب بی استخوان کیلویی ۳۳۴ هزار تومان

ران مرغ پاک شده کیلویی ۲۱۵ هزار تومان

ران و سینه پاک شده مرغ کیلویی ۲۳۲ هزار تومان

ساق مرغ پاک شده کیلویی ۲۶۰ هزار تومان

سینه مرغ با استخوان بدون بازو کیلویی ۲۵۵ هزار تومان

سینه مرغ با استخوان با بازو کیلویی ۲۴۵ هزار تومان

شنیسل مرغ بدون استخوان با بازو کیلویی ۳۰۱ هزار تومان

شنیسل مرغ بدون استخوان کیلویی ۳۲۵ هزار تومان

فیله مرغ کیلویی ۳۸۰ هزار تومان

گردن مرغ پاک شده کیلویی ۴۶ هزار تومان

مخلوط بال و بازوی کبابی کیلویی ۱۸۲ هزار تومان

مرغ کامل قطعه بندی شده با پوست کیلویی ۱۸۱ هزار تومان

جگر مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۴۲ هزار تومان

دل مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۶۷ هزار تومان

سنگدان مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۶۷ هزار تومان