به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:

تذکر سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه به وزیر دفاع درباره لزوم پیگیری دریافت غرامت جنگی جانبازان و آسیب دیدگان جنگ تحمیلی برابر قرارداد ۵۹۸ و مقررات بین المللی

تذکر جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و ۴۶ نماینده دیگر به وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل

تذکر جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به همراه ۳۸ نماینده دیگر به وزیر بهداشت و درمان درباره لزوم تأمین منابع طرح دارویار و جلوگیری از ورشکستگی داروخانه ها

تذکر علی اکبر علیزاده نماینده دامغان و ۴۰ نماینده دیگر به وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم بازنگری در حذف متقاضیان مجردی که در سامانه مسکن ملی ثبت نام کرده اند

تذکر مصطفی نخعی نماینده نهبندان و ۳۹ نماینده دیگر به وزیر علوم درباره لزوم حل مشکل تعدادی از پذیرفته شدگان فراخوان های جذب هیأت علمی وزارت علوم از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲

تذکر تعدادی از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی درباره ضرورت تسریع در تأمین کود و سموم شیمیایی مورد نیاز کشاورزان متناسب با سطح زیرکشت و جلوگیری از افزایش قیمت و جلوگیری از توزیع سموم و کود تقلبی در بازار

تذکر علی احمدی نماینده میاندوآب به وزیر بهداشت و درمان درباره لزوم تسریع در پرداخت مطالبات کارکنان بهداشت و درمان