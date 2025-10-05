  1. سیاست
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

آزادی‌خواه: شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در نرخ گندم بازنگری کند

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید نسبت به نرخ گندم بازنگری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، اظهار کرد: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، اعتبارات لازم در بودجه در نظر گرفته شده اما بازنشستگان از شرایط موجود گلایه‌مند هستند؛ از وزیر تعاون می‌خواهم که در راستای حفظ حقوق، شأن و جایگاه آن‌ها اقدامات لازم انجام شود.

وی بیان کرد: قیمت کود، سم، نهاده، بذر و نرخ گندم باید به نحوی باشد که برای گندمکار ایجاد انگیزه کند. شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید نسبت به نرخ گندم بازنگری کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یکی از آرزوهای مجلس گذشته و مجلس فعلی است که دولت باید در این زمینه تدبیر کند.

وی گفت: ۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی دیون در نظر گرفته شده است که این به معنای گرانی مرغ و بازار است، لذا رئیس سازمان برنامه و بودجه باید در این راستا تدبیر کند.

زهرا علیدادی

