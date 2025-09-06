تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی رشت با تکیه بر توان داخلی ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شوقی عصر شنبه در آئین افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری رشت با همدلی و اراده قوی، در تلاش است تا رشت را به جایگاهی درخور شأن مردم این شهر برساند.

وی افتتاح این پروژه را نماد آغاز تحولات زیرساختی در شهر رشت با اتکا به توان داخلی دانست و افزود: این تقاطع که سومین پروژه غیرهمسطح دوره ششم شورای شهر است، با هدف کاهش مشکلات ترافیکی و بهبود حمل و نقل شهری اجرایی شده است.

شهردار رشت با اشاره به اینکه ترافیک یکی از چالش‌های اساسی این شهر است، گفت: ایجاد فضای همدلی در مدیریت شهری و تقویت حمل‌ونقل عمومی و رینگ جدید شهری از راهکارهای اساسی در ساماندهی این معضل خواهد بود.

شوقی ادامه داد: فاز اول رینگ شهری با همکاری یک شرکت و سرمایه‌گذاری شهرداری، با هزینه‌ای بالغ بر ۱۸۵ میلیارد تومان و اجرای ۹۶ شمع و بیش از ۴۱۸ متر طول پروژه، یک ماه زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری رسیده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در آینده‌ای نزدیک نیز تقاطع خیابان رودباری افتتاح خواهد شد که این اقدامات گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های شهری و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان رشت به شمار می‌رود.