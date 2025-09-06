  1. استانها
  2. گیلان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۰

تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی رشت با تکیه بر توان داخلی ساخته شد

تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی رشت با تکیه بر توان داخلی ساخته شد

رشت- شهردار رشت افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی را گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های شهر دانست و گفت: این پروژه با تکیه بر توان داخلی و اراده مدیریت شهری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شوقی عصر شنبه در آئین افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری رشت با همدلی و اراده قوی، در تلاش است تا رشت را به جایگاهی درخور شأن مردم این شهر برساند.

وی افتتاح این پروژه را نماد آغاز تحولات زیرساختی در شهر رشت با اتکا به توان داخلی دانست و افزود: این تقاطع که سومین پروژه غیرهمسطح دوره ششم شورای شهر است، با هدف کاهش مشکلات ترافیکی و بهبود حمل و نقل شهری اجرایی شده است.

شهردار رشت با اشاره به اینکه ترافیک یکی از چالش‌های اساسی این شهر است، گفت: ایجاد فضای همدلی در مدیریت شهری و تقویت حمل‌ونقل عمومی و رینگ جدید شهری از راهکارهای اساسی در ساماندهی این معضل خواهد بود.

شوقی ادامه داد: فاز اول رینگ شهری با همکاری یک شرکت و سرمایه‌گذاری شهرداری، با هزینه‌ای بالغ بر ۱۸۵ میلیارد تومان و اجرای ۹۶ شمع و بیش از ۴۱۸ متر طول پروژه، یک ماه زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری رسیده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در آینده‌ای نزدیک نیز تقاطع خیابان رودباری افتتاح خواهد شد که این اقدامات گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های شهری و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان رشت به شمار می‌رود.

کد خبر 6581673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها