۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱

معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات مطرح کرد؛

برداشت‌ اشتباه از نامه معاون اول درباره مجوز تاکسی‌های اینترنتی

برداشت‌ اشتباه از نامه معاون اول درباره مجوز تاکسی‌های اینترنتی

معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات گفت: برداشت‌ها از نامه معاون اول رئیس جمهور درباره مجوز تاکسی‌های اینترنتی اشتباه است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات در توییتی نوشت: برداشت‌ها از نامه معاون اول رئیس جمهوری درباره مجوز تاکسی‌های اینترنتی را «اشتباه» خوانده و تاکید کرده است این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.

وی افزود:نامه معاون اول به‌اشتباه به‌عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تعبیر شده است؛ درحالی‌که این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.

چیت ساز همچنین در یکی از پستهای دیگر نوشته است:لازم به یادآوری است که مخالفت رسمی ما با واگذاری اختیارات صدور مجوز به شهرداری‌ها، پیش‌تر به‌صورت مکتوب و رسمی اعلام شده بود. ما همچنان برای نوآوری، رقابت سالم و حقوق رانندگان و کاربران در اقتصاد پلتفرمی تلاش می‌کنیم.

