به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله سروری روز یکشنبه در مراسم راه اندازی این نیروگاه ها افزود: برای نصب و راه اندازی این نیروگاه ها حدود ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این ۲ واحد نیروگاهی در پشت بام این اداره کل نصب شده است، اظهار کرد: فضای پشت بام این اداره کل نوگیری خوبی دارد و برق تولیدی این نیروگاه ها برای استفاده مردم وارد شبکه سراسری می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه برق مصرفی اداره کل بنیاد مسکن استان روزانه به طور متوسط ۵۰ کیلووات است، گفت: بر اساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری و مصوبه شورای عالی انرژی، همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند از ابتدای سال ۱۴۰۳ حداقل پنج درصد از برق مصرفی خود را از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر تامین کنند.

سروری، ادامه داد: دستگاه های اجرایی باید این سهم را در مدت چهار سال آینده به ۲۰ درصد برسانند و تحقق این هدف علاوه بر کمک به جبران ناترازی انرژی برق در کشور و حفظ محیط زیست، گام مهمی در جهت کاهش هزینه‌های انرژی و تحقق اقتصاد سبز است.