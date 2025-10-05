انفجار تانکر سوخت در فریدونکنار منجر به مصدومیت ۲ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دستگاه تانکر سوخت حین انجام عملیات جوشکاری در شهرستان فریدونکنار دچار انفجار شد که در پی آن دو نفر مصدوم و چندین واحد و خودرو آسیب دیدند.

این حادثه در یکی از محلات فریدونکنار رخ داد. انفجار تانکر سوخت سبب آسیب به یک واحد مسکونی و خسارت به پنج خودرو پارک شده در نزدیکی محل حادثه شد.

مصدومان این حادثه توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و وضعیت آنها تحت نظر و علت دقیق حادثه در دست بررسی است.

مسئولان محلی ضمن تاکید بر رعایت نکات ایمنی حین کار با مواد قابل اشتعال، از شهروندان خواسته‌اند برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه، موارد ایمنی را جدی بگیرند.