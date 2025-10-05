  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

انفجار تانکر سوخت در فریدونکنار منجر به مصدومیت ۲ نفر شد

انفجار تانکر سوخت در فریدونکنار منجر به مصدومیت ۲ نفر شد

فریدون کنار- انفجار تانکر سوخت هنگام جوشکاری در فریدونکنار منجر به مصدومیت دو نفر و خسارت به پنج خودرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دستگاه تانکر سوخت حین انجام عملیات جوشکاری در شهرستان فریدونکنار دچار انفجار شد که در پی آن دو نفر مصدوم و چندین واحد و خودرو آسیب دیدند.

این حادثه در یکی از محلات فریدونکنار رخ داد. انفجار تانکر سوخت سبب آسیب به یک واحد مسکونی و خسارت به پنج خودرو پارک شده در نزدیکی محل حادثه شد.

مصدومان این حادثه توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و وضعیت آنها تحت نظر و علت دقیق حادثه در دست بررسی است.

مسئولان محلی ضمن تاکید بر رعایت نکات ایمنی حین کار با مواد قابل اشتعال، از شهروندان خواسته‌اند برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه، موارد ایمنی را جدی بگیرند.

کد خبر 6612320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها