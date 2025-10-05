برگزاری باشکوه «جشن گلریزان» با رویکردی خلاقانه و مردمی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری بعدازظهر یکشنبه در نشست هیئت امنای ستاد دیه سمنان به میزبنی دادگستری مرکز استان با قدردانی از تلاش‌های اعضا در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، بر ضرورت برگزاری جشن گلریزان امسال با رویکردی نوآورانه، مردمی و خلاقانه تأکید کرد و هدف از این رویکرد را افزایش اثرگذاری و گسترش دامنه آزادی شمار بیشتری از زندانیان اثر بخش دانست.

وی با بیان اینکه آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد مصداق روشن انفاق الهی و احسان اجتماعی است، گفت: در قرآن کریم بارها بر اهمیت انفاق تأکید شده و خداوند برای نیازمندان حقی معلوم قرار داده است. تلاش در تحقق این فرمان الهی، پاداشی بزرگ نزد پروردگار دارد.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان سمنان با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی هدفمند برای افزایش مشارکت مردمی افزود: باید از ماه‌ها قبل زمینه شناسایی خیرین جدید را فراهم کنیم تا در جشن گلریزان، هر یک از آنان از نزدیک ثمره مشارکت خود را در آزادی زندانیان مشاهده کنند. چنین تجربه‌ای، ماندگاری اثر معنوی این حرکت خداپسندانه را دوچندان می‌کند.

اکبری با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادهای مردمی اظهار داشت: می‌توان با مشارکت گسترده مدیران، صنعتگران، فعالان اقتصادی و خیرین در کنار مسئولان، جشن گلریزان را به رویدادی استانی و فراگیر تبدیل کرد تا آزادی شمار بیشتری از زندانیان ممکن شود.

اکبری با اشاره به اهمیت تجلیل از خیرین نیک‌اندیش گفت: قدردانی از خیرینی که در مسیر آزادی زندانیان پیش‌قدم هستند، وظیفه‌ای اخلاقی و دینی است. معرفی این افراد موثر به‌عنوان اُلگوهای اجتماعی، موجب گسترش فرهنگ احسان و مسئولیت‌پذیری در جامعه خواهد شد.

وی همچنین نقش رسانه را در ترویج فرهنگ نیکوکاری و انفاق بسیار اثرگذار دانست و تصریح کرد: تهیه و پخش مستندهایی از لحظه آزادی زندانیان و همراهی خانواده‌های آنان، با همکاری صدا و سیما، مرکز رسانه و رسانه‌های محلی، می‌تواند به جذب خیرین جدید کمک شایانی کند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین دستور تشکیل کمیته‌های‌ تخصصی جذب منابع و فضای مجازی در ستاد دیه استان را صادر کرد و افزود: امروز فضای مجازی فرصتی طلایی برای جذب خیرین و شفاف‌سازی فعالیت‌هاست. با بهره‌گیری از نیروهای متخصص می‌توان منابع پایدار و مؤثری برای آزادی زندانیان فراهم ساخت.

وی با اشاره به حمایت‌های همیشگی مقام معظم رهبری از آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جشن‌های گلریزان مشارکتی ارزشمند و مثال‌زدنی دارند، این نشان‌دهنده قداست و اهمیت این حرکت الهی است. امید است با همت اعضای ستاد و همراهی خیرین بزرگوار، جشن گلریزان امسال جلوه‌ای باشکوه، خلاقانه و اثرگذار از نوع‌دوستی در استان سمنان باشد.