به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت و رییس ستاد مرکزی اجرایی نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در نامه ای به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور از برگزاری وبینار آموزشی در خصوص چگونگی اجرای این دوره از انتخابات خبر داد.

وی تاکید کرد: این وبینار ساعت ۷ تا ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه به صورت مجازی در راستای اجرای توام با دقت، جامعیت، وحدت رویه و ارتقاء ظرفیت اجرایی و پاسخگویی همه جانبه و از طریق لینکی که در اختیار دانشگاه ها قرار داده شده، برگزار می شود.

رضوی همچنین در نامه دیگری به کرمانپور، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به جلب مشارکت حداکثری و اطلاع رسانی به جامعه هدف، اعلام کرد که این همکاران شامل پزشک، دندانپزشک، داروساز، ماما، آزمایشگاهی و سایر گروه های پروانه دار با مراجعه به لینک اختصاصی پیامک شده از شماره وزارت بهداشت که با نشان V.Behdasht نیز قابل شناسایی است نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام کنند.