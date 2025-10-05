  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

پوستر بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان رونمایی شد

پوستر بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان رونمایی شد

پوستر بیستمین و یکمین دوره عمره دانشگاهیان توسط رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و سرپرست ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان صبح امروز با حضور حجت الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها ،حجت‌الاسلام سید محمد طاهری سرپرست ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و محسن مسلمی، معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برگزار شد.

براساس اعلام حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها ثبت نام بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان از امروز ۱۳ مهر آغاز شده و تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴ از پایگاه لبیک انجام می شود .

همچنین در حاشیه نشست مذکور، پوستر بیستمین و یکمین دوره عمره دانشگاهیان رونمایی شد.

کد خبر 6612405
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها