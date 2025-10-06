پوستر «رویداد استعدادیابی» بچه های مسجد در گیلان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از پوستر «رویداد استعدادیابی» کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان صبح دوشنبه با حضور مدیر ستاد کانون‌های مساجد گیلان و رییس حوزه هنری استان در رشت برگزار شد.

این رویداد استانی با همکاری حوزه هنری گیلان ویژه دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول و دوم عضو کانون‌های مساجد استان است که به منظور شناسایی، آموزش و پرورش نوجوانان مستعد دررشته‌های متنوع هنری برگزار می‌شود.

طراحی پوستر، نقاشی، خوشنویسی، تصویرسازی، عکاسی، کارتون و کاریکاتور، انیمیشن، گویندگی و اجرا، فیلم سازی، بازیگری، سرود، شعر و داستان از بخش‌های این رویداد استعدادیابی است.

شناسایی و معرفی نوجوانان مستعد در بازه سنی ۱۱ تا ۱۸ سال به حوزه هنری جهت بهره‌مندی از آموزش‌های تخصصی، مشارکت در اطلاع‌رسانی و تبلیغ برنامه‌های آموزشی مشترک، تأمین یا معرفی فضای مناسب کانونی برای برگزاری برنامه‌ها، جلسات، کارگاه‌ها یا نمایشگاه‌ها مرتبط با هنر متعهد اسلامی از مهمترین برنامه‌های کانون‌های مساجد در این رویداد خواهد بود.