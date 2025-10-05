به گزارش خبرگزاری مهر،یحیی میرزاده اظهار کرد: در راستای ارتقاء سلامت و پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای در دانش‌آموزان، توزیع مکمل‌های ویتامینD، آهن و فولیک اسید از ابتدای مهرماه در میان دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم شهرستان‌های تابعه آغاز شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: در قالب این طرح ملی، تعداد ۱,۶۲۹,۳۶۰ عدد مکمل ویتامین D و ۱,۴۲۶,۹۷۶ عدد مکمل آهن و فولیک اسید به شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های تابعه تحویل داده شده است تا بین دانش‌آموزان دختر و پسر دوره‌های متوسطه اول و دوم توزیع شود.

وی با تأکید بر اهمیت این برنامه افزود: ارائه این مکمل‌ها با هدف پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای، ارتقاء سلامت عمومی نوجوانان و کمک به رشد و تکامل جسمی و ذهنی آنان صورت می‌گیرد.

میرزاده در تشریح فواید مکمل‌ها اظهار کرد: ویتامین D نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن، استحکام استخوان‌ها و عملکرد مناسب عضلات دارد. کمبود این ویتامین می‌تواند موجب ضعف استخوان، خستگی مزمن و تضعیف سیستم ایمنی در نوجوانان شود. همچنین آهن به عنوان یکی از عناصر حیاتی در ساخت گلبول‌های قرمز نقش کلیدی دارد و کمبود آن منجر به بروز کم‌خونی، کاهش تمرکز و افت عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان می‌شود. فولیک اسید نیز در دوران رشد برای تولید سلول‌های سالم و پیشگیری از نواقص سیستم عصبی بسیار حائز اهمیت است.

رئیس مرکز بهداشت استان در ادامه با اشاره به نقش خانواده‌ها و مدارس در موفقیت اجرای این طرح گفت: همکاری مستمر والدین و آموزش‌ و پرورش در مصرف صحیح و منظم مکمل‌ها توسط دانش‌آموزان ضروری است تا اثربخشی طرح به حداکثر برسد.

وی افزود: مسئولین بهداشت در شهرستان‌ها نیز با هماهنگی کامل در حال اجرای دقیق برنامه هستند تا زمینه ارتقاء سطح سلامت نوجوانان و پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کمبود ریزمغذی‌ها به بهترین نحو فراهم شود.