به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد قادری از خدمت رسانی مواکب بوشهری در ۲ نقطه از شهر قم و گفت: این مواکب به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها)، برنامههای متنوع و گستردهای را برای رفاه زائران حرم آن حضرت، تدارک دیدند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار کرد: این مواکب خدمات متنوعی شامل اسکان و تغذیه، بهداشت و درمان، ارائه خدمات و برنامههای فرهنگی به زائران حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) داشتند.
حجتالاسلام قادری افزود: این مواکب از روزهای ۸ لغایت ۱۱ مهرماه در صحن پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ساختمان زمزم، روبروی پارکینگ شرقی در وعدههای صبحانه، میان وعده، ناهار و شام به ارائه خدمت به زائرین پرداختند.
