۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

مواکب بوشهری در قم خدمت‌رسانی کردند

بوشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر از خدمت‌رسانی مواکب این استان به زائران حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری از خدمت رسانی مواکب بوشهری در ۲ نقطه از شهر قم و گفت: این مواکب به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها)، برنامه‌های متنوع و گسترده‌ای را برای رفاه زائران حرم آن حضرت، تدارک دیدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار کرد: این مواکب خدمات متنوعی شامل اسکان و تغذیه، بهداشت و درمان، ارائه خدمات و برنامه‌های فرهنگی به زائران حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) داشتند.

حجت‌الاسلام قادری افزود: این مواکب از روزهای ۸ لغایت ۱۱ مهرماه در صحن پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ساختمان زمزم، روبروی پارکینگ شرقی در وعده‌های صبحانه، میان وعده، ناهار و شام به ارائه خدمت به زائرین پرداختند.

