۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

زمین خواری ۱۰ میلیاردی در فریدن کشف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان فریدن از کشف یک فقره زمین خواری به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن در پی اعلام شکایت اداره منابع طبیعی مبنی بر دخل و تصرف در بخشی از اراضی ملی درشهرستان، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد فردی با اقدامات غیر قانونی و بدون داشتن مجوز، ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان را به تصرف خود در آورده است.

وی با اشاره به این که ارزش زمین خواری انجام شده توسط متهم برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و با دستور مرجع قضائی متهم علاوه بر رفع تصرف زمین و اعاده آن به وضع سابق، به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

