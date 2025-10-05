به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو اوپک و متحدانش (اوپکپلاس) شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان که پیشتر در آوریل و نوامبر ۲۰۲۳ کاهشهای عرضه داوطلبانه اضافه را اعلام کرده بودند، امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) برای بررسی اوضاع و چشمانداز بازار جهانی نفت، بهصورت مجازی با یکدیگر ملاقات کردند.
با توجه به ثبات در چشمانداز اقتصادی جهان و بنیانهای مطلوب کنونی بازار نفت و بازتاب آن در کاهش سطح ذخیرهسازیها، هشت عضو اوپکپلاس تصمیم گرفتند ۱۳۷ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای را که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، لغو کنند.
بازگرداندن این مقدار از لایه دوم کاهش عرضه داوطلبانه هشت عضو اوپکپلاس در نوامبر ۲۰۲۵ و مطابق جدول زیر اجرا خواهد شد. احتمال میرود لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای هشت عضو اوپکپلاس با توجه به تحولات بازار نفت متوقف شود یا به حالت پیشین بازگردد.
هشت عضو اوپکپلاس همچنین بر تداوم نظارت و ارزیابی دقیق اوضاع بازار نفت و تلاشهای مستمر برای حمایت از ثبات بازارهای جهانی، بر اهمیت اتخاذ رویکردی محتاطانه و حفظ انعطافپذیری کامل بهمنظور توقف یا معکوس کردن روند لغو کاهش عرضههای داوطلبانه، ازجمله بازگرداندن کاهش عرضه داوطلبانه اضافه روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکهای که در نوامبر ۲۰۲۳ اعلام شده بود، تأکید کردند.
هشت عضو ائتلاف اوپکپلاس همچنین یادآور شدند این اقدام برای کشورهای شرکتکننده در توافق کاهش عرضه فرصتی را برای شتاببخشی به اجرای برنامه جبرانی خود فراهم میکند.
این هشت کشور بر تعهد خود به پایبندی کامل به توافقنامه همکاری شامل کاهش عرضه داوطلبانه اضافه همراه با رصد کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپکپلاس تأکید کردند.
هشت کشور عضو ائتلاف اوپکپلاس بر تمایل خود برای جبران کامل مازاد تولید از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون تأکید کردند و بهمنظور بررسی اوضاع بازار نفت، پایبندی به تعهدها و جبران مازاد عرضه، نشستهای ماهانه برگزار خواهند کرد.
این هشت کشور تصمیم گرفتند دوم نوامبر ۲۰۲۵ (یکشنبه، ۱۱ آبان) گرد هم آیند.
