توافق اوپک پلاس برای افزایش ۱۳۷ هزار بشکه ای عرضه نفت به بازار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، در نشست اخیر اعضای گروه اوپک پلاس، شامل کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان از جمله روسیه، مقرر شد عرضه نفت این گروه به بازار جهانی از ماه نوامبر ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

این گروه اعلام کرده که دلیل این تصمیم چشم‌انداز بهبود پایدار اوضاع اقتصادی در جهان و پیش بینی روند خوب عوامل بنیادین بازار بوده است.

بر اساس اعلام رسمی اوپک پلاس، عربستان و روسیه هر یک می توانند عرضه نفت خود به بازار جهانی را ۴۱ هزار بشکه افزایش دهند؛ سهمیه تعیین شده تولید برای روسیه و عربستان که بزرگ ترین تولید کنندگان نفت اوپک پلاس هستند به ترتیب ۹.۵۳۲ میلیون بشکه در روز و ۱۰.۰۶۱ میلیون بشکه در روز است.

گروه اوپک پلاس قرار است نشست بعدی خود را در روز ۲ نوامبر برگزار کند.