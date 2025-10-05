طراقیه: طرح پلیس رئوف برای افزایش خدمت و رضایتمندی مردم اجرا می شود

به گزارش خبرنگاران مهر، سردار محمد طراقیه ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: رسالت‌های پلیس و خبرنگاران شباهت‌های زیادی دارند و هیچکدام برای انجام وظایف خود محدود به زمان و مکان نیستند.

وی به طرح پلیس رئوف و سفیران ۱۴ معصوم اشاره کرد و گفت: میزان، رضایتمندی مردم است و هرچقدر مردم احساس امنیت کنند نشان‌دهنده عملکرد پلیس است.

فرمانده انتظامی استان زنجان به بیان اینکه امنیت محصول جمعی است و فقط به اقدامات پلیس معطوف نمی‌شود، یادآور شد: پلیس در انجام وظایف مر قانون را رعایت می‌کند و نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند.

وی با اشاره به لزوم فرهنگسازی برای پیشگیری از جرائم تصریح کرد: برخی مواقع مجازات قانونی برای مبارزه با مواد مخدر کافی نیست و نیازمند همکاری بین بخشی است.

سردار طراقیه با اشاره به اینکه پلیس ساختار سازمان دارد، عنوان کرد: پلیس پاسدار جان، مال و ناموس مردم است و با توجه به نیروها و شرح وظایف هرکدام به خدمت‌رسانی می‌پردازد.

وی با بیان اینکه در پلیس ماموریت ساده نداریم، خاطرنشان کرد: کاهش جرائم، کشف سرقت‌های خرد و سازمان‌یافته، مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری از وقوع جرم و سایر موارد بخشی از فعالیت‌های نیروی انتظامی برای تامین امنیت و جان و مال مردم است.=

فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر ترویج فرهنگ صحیح رانندگی افزود: پلیس فضای مجازی را رصد می‌کند اما گاها بی‌اخلاقی‌هایی در این فضا رخ می‌دهد که باید قوانین این حوزه به‌روز گرسانی شود.

وی خبرنگاران را روایتگر حقیقت خواند و گفت: امنیت وقتی به حقیقت می‌پیوندد که مردم آن را باور کنند و این باور بدون روایت صحیح اصحاب رسانه ناقص می‌ماند.