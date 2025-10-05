موسوی: ۸۰ درصد جرائم سایبری مربوط به تخلفات مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد موسوی، ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روز به روز در زندگی مردم بیشتر و با ایجاد مختلف عجین شده و از طرفی جرائم نیز رو به افزایش است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد جرائم سایبری در بخش مالی اتفاق می‌افتد، عنوان کرد: با کمک رسانه‌ها موفق شدیم این روند افزایشی جرائم مالی فضای مجازی را با آگاهی‌بخشی به مردم کاهش دهیم.

رئیس پلیس فتای استان زنجان از راه‌اندازی پویش خرید امن خبر داد و گفت: از طریق این پویش دانش و آگاهی عمومی مردم را برای خریدهای اینترنتی افزایش می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه با تلاش همکاران، سال گذشته ۱۰۹ درصد جرائم کشف شده است، ابراز کرد: ارزش ریالی جرائم کشف شده در ۶ ماهه امسال نیز ۳۰۹ میلیارد تومان بوده است.

موسوی رصد و سالم‌سازی فضای مجازی از وظایف پلیس فتا خواند و گفت: رسانه‌ها نیز با ارتقای سطح گاهی نردم می‌توانند در این زمینه به پلیس کمک کنند.

وی انتشار صحیح اخبار وقایع با تزریق روحیه امید در بین شهروندان و پرهیز لز ایجاد تشویش را مهم خواند و افزود: متاسفانه برخی رسانه‌ها به دنبال رقابت برای انتشار اخبار اخبار و برخوردهای احتمالی موشک‌های دشمن بودند که این رفتار غیرحرفه‌ای بوده و خبرنگاران باید مسئولیت اجتماعی خود را به درستی انجام دهند.