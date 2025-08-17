انهدام باند قرعه کشی ۲ هزار میلیاردی در زنجان 

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد طراقیه گفت: چندی پیش قرعه کشی‌های غیرقانونی و نامتعارف تعدادی افراد سودجو با موضوعیت برنده شدن خودرو، موتورسیکلت و حتی دام و… پای کارشناسان پلیس فتای استان را به این ماجرا باز کرد.

طراقیه تصریح کرد: در این راستا با پیگیری کارشناسان فضای مجازی، کانل ها و محل قرعه کشی‌ها که عمدتاً مربوط به نمایشگاه‌های خودرو بود شناسایی و با دستور قضائی پلمپ و با احضار متصدیان و برگزارکنندگان قرعه کشی تجهیزات مربوط به قرعه کشی، گوشی‌های هوشمند و … توقیف و به مقر پلیس فتا منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به شناسایی ۱۲ کانل و سکوی مجازی قرعه کشی در استان زنجان خاطر نشان کرد: سودجویان با شگرد قرعه کشی با مبلغ زیر یک میلیون تومان مخاطبان خود را برای شرکت در قرعه کشی یک خودرو یا موتورسیکلت و یا گوسفند ترغیب می‌کردند.

طراقیه ادامه داد: طی ۱۰۰ دوره قرعه کشی صورت گرفته در فضای مجازی برای بیش از ۹۰۰ هزار نفر دنبال کننده، بررسی‌های صورت گرفته حاکی از تحصیل ۲ هزار میلیارد ریال پول باده آورده از ۲۰۰ هزار شرکت کننده در این قرعه کشی‌ها بود که با دستور مقام قضائی این مبلغ در ۳۰ حساب بانکی مسدود گردید.

فرمانده انتظامی استان زنجان خاطر نشان کرد: با توجه به ماده ۶۹ قانون رسیدگی به جرایم صنفی؛ فروش کالا به این سبک از طریق قرعه کشی ممنوع بوده و مراتب با تشکیل پرونده قضائی در حال رسیدگی می‌باشد.