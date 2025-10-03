طراقیه: وقوع جرایم اقتصادی و کلاهبرداری در زنجان کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار محمد طراقیه در خطبههای پیش از نماز جمعه زنجان با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) هدف رسالت خویش را تکمیل مکارم اخلاقی دانستهاند، اظهار کرد: پلیس نیز باید در کنار اقتدار، مواضع اخلاقی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
وی ادامه داد: سیاست کاری پلیس در محلات بر این اصول استوار بوده و حضور فعال و مؤثر در مساجد، مدارس و محلهای زندگی خانوادهها، منجر به افزایش موفقیت در تأمین امنیت و کاهش جرایم میشود.
فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پلیس گفت: با تلاشهای صورتگرفته، امنیت محلات تقویت شده، سرقتها نسبت به سال گذشته کاهش یافته و مقابله با مواد مخدر و ایجاد صمیمیت با مردم بهعنوان اولویتهای اصلی دنبال میشود.
سردار طراقیه افزود: خداوند در قرآن کریم بر پاسخگویی به مردم تأکید دارد و این امر موجب افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی میشود.
وی در بیان آمار عملکرد انتظامی استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۱۵۰ هزار مأموریت عملیاتی در استان انجام شده است که عمدتاً از طریق تماسهای مردمی با سامانه ۱۱۰ بوده و این تماسها نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزایش یافته که نشاندهنده اعتماد عمومی به پلیس است.
فرمانده انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: تنها در ایام ۱۲ روزه دفاع مقدس، تماسهای مردمی به ۱۴ هزار مورد رسیده که رشد ۴۰۰ درصدی را نشان میدهد و نقش مؤثری در جلوگیری از فعالیتهای ضد امنیتی داشته است.
وی ادامه داد: در حوزه پلیس آگاهی، طی ۶ ماه نخست سال جاری وقوع جرایم اقتصادی و کلاهبرداری بهطور قابل توجهی کاهش یافته است؛ بهطوریکه میزان وقوع سرقت کاهش هشت درصدی و کشفیات ۱۲ درصدی داشته است.
سردار طراقیه افزود: در این مدت ۲۵ باند جعل و کلاهبرداری شناسایی و متلاشی و ۲۹ باند سرقت با یکهزار و ۹۳۵ عضو دستگیر شدند.
وی افزود: در حوزه جرایم سایبری نیز با هوشمندسازی خدمات و آموزش شهروندان، از وقوع جرایم به ارزش ۵۲ میلیارد تومان جلوگیری شده و امنیت اقتصادی استان تقویت شده است.
فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به عملکرد پلیس راهور تصریح کرد: در حوزه ترافیک، با همکاری مردم و اجرای برنامههای مدیریت ترافیک، آمار حوادث کاهش یافته است.
سردار طراقیه بر اهمیت همکاریهای مردمی تأکید کرد و گفت: گزارشدهی شهروندان در سامانه ۱۹۷ و همراهی آنان، بزرگترین پشتوانه برای تأمین امنیت و آرامش جامعه است.
نظر شما