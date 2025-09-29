به گزارش خبرنگار مهر، محسن منفردیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مبارزه قاطعانه با متخلفان صیادی و سودجویان از ذخایر آبزیان که سرمایه و ثروت ملی محسوب می‌شود، یگان حفاظت منابع آبزیان تمامی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی خود را به کار خواهد گرفت.

وی افزود: در همین راستا و همزمان با تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی پس از اتمام فصل صید میگو، گشت دریایی این یگان در حوالی ۴ مایلی اسکله صیادی جفره یک فروند قایق موتوری را حین صید ممنوعه و مخرب ترال شناسایی و متوقف کرد.

به گفته فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان استان بوشهر، قایق مذکور فاقد هرگونه مدارک مالکیتی، ایمنی و شایستگی دریانوردی بوده و با موتور ۲۰۰ اسب بخار از اسکله صیادی جفره خارج شده بود.

وی ادامه داد: از این شناور ادوات صیادی ممنوعه شامل یک رشته تور ترال میگو، یک جفت تخته صید ترال، یک حلقه طناب، یک دستگاه وینچ ترال و مقداری میگو کشف و ضبط شد. پرونده تخلفات شناور نیز تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

سرهنگ دوم منفردیان در پایان با هشدار به متخلفان صیادی تاکید کرد: یگان حفاظت منابع آبزیان به‌عنوان وظیفه ذاتی خود و برای رضایت صیادان قانونمند هیچ‌گونه ملاحظه و ملاطفتی در برخورد با متخلفان و صیادان غیرمجاز نخواهد داشت.