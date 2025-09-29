  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

شناور بدون مجوز در آب‌های بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر از توقیف یک فروند قایق موتوری بدون مجوز در آب‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منفردیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مبارزه قاطعانه با متخلفان صیادی و سودجویان از ذخایر آبزیان که سرمایه و ثروت ملی محسوب می‌شود، یگان حفاظت منابع آبزیان تمامی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی خود را به کار خواهد گرفت.

وی افزود: در همین راستا و همزمان با تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی پس از اتمام فصل صید میگو، گشت دریایی این یگان در حوالی ۴ مایلی اسکله صیادی جفره یک فروند قایق موتوری را حین صید ممنوعه و مخرب ترال شناسایی و متوقف کرد.

به گفته فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان استان بوشهر، قایق مذکور فاقد هرگونه مدارک مالکیتی، ایمنی و شایستگی دریانوردی بوده و با موتور ۲۰۰ اسب بخار از اسکله صیادی جفره خارج شده بود.

وی ادامه داد: از این شناور ادوات صیادی ممنوعه شامل یک رشته تور ترال میگو، یک جفت تخته صید ترال، یک حلقه طناب، یک دستگاه وینچ ترال و مقداری میگو کشف و ضبط شد. پرونده تخلفات شناور نیز تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

سرهنگ دوم منفردیان در پایان با هشدار به متخلفان صیادی تاکید کرد: یگان حفاظت منابع آبزیان به‌عنوان وظیفه ذاتی خود و برای رضایت صیادان قانونمند هیچ‌گونه ملاحظه و ملاطفتی در برخورد با متخلفان و صیادان غیرمجاز نخواهد داشت.

