به گزارش خبرگزاری مهر، گروه‌های گشت دریایی پایگاه‌های قشم و بندرعباس در راستای اجرای مأموریت‌های محوله، با تمرکز بر رصد دقیق حوزه استحفاظی، عملیات‌هایی را به صورت مشترک و نامحسوس به انجام رساندند.

در جریان این مأموریت‌ها، مأموران موفق به توقیف ۲ فروند قایق بی هویت شدند؛ یکی از این شناورها ۳۰ فوت با موتور ۲۰۰ اسب بخار و دیگری ۲۳ فوت با موتور ۷۵ اسب بخار بود. علاوه بر این شناورها، کشفیات گسترده‌ای صورت گرفت که شامل یک دستگاه تور پرساین چشمه درشت، یک دستگاه ژنراتور برق، یک دستگاه چراغ زیر آبی مخصوص صید شب چراغی و همچنین هفت دستگاه پروژکتور بود.

تمامی ادوات کشف شده پس از تنظیم صورتجلسه، جهت تعیین تکلیف به یگان منتقل شدند و پرونده مربوط به این شناورها و ۴ نفر متهم به مراجع قضایی ارجاع شد.

همچنین، در یک عملیات اطلاعات‌محور دیگر در حوزه بندرعباس، پس از پایش مستمر منطقه، مأموران به یک فروند شناور صیادی ۸۵ اسب بخار مظنون شدند.

پس از بازرسی‌های انجام شده، یک دستگاه تور ترال، یک جفت تخته ترال و ۱۰۰ متر طناب کشف شد. این شناور به دلیل عدم مطابقت ادوات صید درون آن با مجوز صیادی قانونی توقیف شد و پرونده آن جهت طی مراحل قانونی به کمیسیون تخلفات ارجاع شد.

فرماندهی یگان حفاظت منابع آبزیان تأکید کرده است که حفظ و صیانت از ذخایر آبزیان، مأموریت قطعی و خط قرمز این نهاد باقی خواهد ماند.