والی زاده: محفل رجالٌ صَدَقوا در چایخانه حضرت رضا(ع) کاشان برگزار شد

مرتضی والی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان، محفل قرآنی و فرهنگی “رجالٌ صَدَقوا” را با هدف گرامیداشت شهدای اقتدار و پیوند با آیین سنتی مذهبی قالیشویان در چایخانه حضرت رضا(ع) واقع در بوستان آیت‌الله مدنی(ره) برگزار کرد، اظهار کرد: این محفل نورانی با اجرای حسین جعفری‌راد، با تلاوت قاری نوجوان، امیرطاها معیری آغاز شد و افزون بر اجرای پرهام پارسادوست با ترانه‌ای میهنی برای ایران و شعرخوانی دانیال واحدیان و شعرخوانی حسین باغشیخی در وصف حضرت سلطانعلی (ع) برگزار شد.

وی ابراز کرد: از جمله بخش‌های کلیدی این برنامه، سخنرانی امیرحسین ابوالحسنی، معاون فرهنگی کانون‌های خدمت رضوی منطقه کاشان پیرامون معرفی نخستین رویداد رسانه‌ای “۸۸۸” بود که با هدف ایجاد رقابت سالم میان فعالان رسانه‌ای و هنری، به‌ویژه نوجوانان و جوانان و ثبت خاطرات و روایات مردمی از چایخانه حضرت رضا (ع)، به مناسبت ۸۸۸ روز فعالیت این کانون، برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان تصریح کرد: در بخش دیگری از این برنامه حجت‌الاسلام مرتضی محسنی در نقش عمو روحانی با اجرای پرده‌خوانی، به معرفی نخستین شهید و زندگینامه حضرت سلطانعلی (ع) پرداخت و در پایان، یاد و خاطره شهدای اقتدار را به مناسبت هفته دفاع مقدس گرامی داشت.

وی گفت: در بخش پایانی این محفل که با مشارکت چایخانه حضرت رضا (ع)، اتحادیه کانون‌های فرهنگی و ناحیه مقاومت بسیج سپاه کاشان انجام شد، با توجه به عنوان“رجالٌ صَدَقوا” سید عبدالرضا تولیت از اساتید قرآن به بیان داستان‌ها و آیات قرآنی در وصف مقام شامخ شهدا و حضرت سلطانعلی (ع) پرداخت.