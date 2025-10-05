جدیدترین تهدید «ترامپ» علیه حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «سی ان ان» بدون اشاره به سابقه بدعهدی های رژیم صهیونیستی در خصوص توافقات پیشین در سخنانی ادعا کرد: به زودی می‌ فهمیم که آیا حماس جدی است یا نه!

رئیس جمهور آمریکا که نمی خواهد به حدود ۲ سال کشتار بی امان مردم مظلوم غزه از سوی اشغالگران صهیونیست آن هم در سرزمین مادری شان اشاره ای داشته باشد، مدعی شد: نتانیاهو آماده پایان دادن به بمباران غزه است!

دونالد ترامپ سپس در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت حماس در صورت اصرار بر ماندن در قدرت، تهدید کرد: نابودی کامل.

این در حالیست که به اذعان رسانه های آزاد در جهان، آمریکا به دلیل حمایت های بی چون و چرا و گسترده نظامی، مالی و اطلاعاتی از رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن مردم مظلوم غزه شریک بوده است؛ حال آنکه اکنون ترامپ می کوشد تا با ارائه به اصطلاح راه حل هایی، کشورش را از ننگ و رسوایی همراهی با این رژیم کودک کش نجات دهد.