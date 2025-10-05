  1. بین الملل
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۸

حماس ادعای برخی رسانه‌ها درباره خلع سلاح خود را تکذیب کرد

حماس ادعای برخی رسانه‌ها درباره خلع سلاح خود را تکذیب کرد

جنبش مقاومت فلسطین حماس در بیانیه‌ای ادعای برخی رسانه‌ها درباره خلع سلاح خود را «نادرست و بی‌اساس» توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم الاخباریه، جنبش مقاومت فلسطین حماس در بیانیه ای اعلام کرد: برخی رسانه‌ها و وب‌ سایت‌ ها ادعاهایی را منتسب به یک منبع حماس منتشر می‌ کنند که به تلویزیون الحدث گفته است که این جنبش موافقت کرده تا سلاح‌های خود را به تدریج تحت نظارت بین‌المللی تحویل دهد.

حماس اضافه کرد: ما تأیید می‌کنیم که این خبر نادرست و بی‌اساس است. تأیید می‌کنیم که بیانیه‌ ها و اعلامیه‌ های رسمی در وب‌ سایت رسمی حماس و کانال رسمی تلگرام منتشر می‌شوند.

این در حالیست که العربیه پیشتر ادعایی را درباره موافقت مقاومت فلسطین با تحویل تدریجی سلاح با نظارت بین‌المللی مطرح کرده بود.

