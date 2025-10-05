دستگیری ۴سارق با هویت جعلی مامور نیرو انتظامی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا صادقی پور، سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: با وقوع چند فقره سرقت موبایل و مدارک شناسایی از سوی چهار سارق که با غصب عنوان، خود را مامور انتظامی معرفی می کردند، تیمی از ماموران انتظامی کلانتری ۱۱۷ جوادیه، تحقیقات خود را آغاز کردند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با استفاده از شگردهای نوین پلیسی و بازبینی دوربین مداربسته محل های سرقت، مشخصات سارقان و مخفیگاه آنها شناسایی شده و با اخذ دستور از دستگاه قضایی طی یک عملیات ویژه هر چهار متهم قبل از هرگونه اقدامی دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی از متهمان چند رشته دستبند، کارت شناسایی های جعلی، چند قبضه سلاح قلابی و لباس های نظامی، ۲ دستگاه موتورسیکلت با پلاک های جعلی، مواد مخدر و مشروبات الکلی کشف و مشخص شد متهمان با استفاده از مشخصات جعلی و غصب عنوان انتظامی، اموال شهروندان را به سرقت می بردند.

سرکلانتر هفتم در ادامه افزود: تا کنون ۱۰ نفر از شکات این متهمان شناسایی و شناسایی شکات دیگر در دستور کار پلیس قرار دارد و متهمان برای ادامه روند مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ رضا صادقی پور به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا سرقت آنها را به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.