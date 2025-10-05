سارقان ۵۰۰ میلیارد طلا در کاشان دستگیر شدند

سرهنگ حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت مقادیر قابل توجهی طلا به ارزش بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال از یک منزل در شهرستان کاشان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی آن شهرستان قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه افزود : کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و بررسی های میدانی کمتر از ۴۸ ساعت موفق به شناسایی هویت ۲سارق در ارتباط با این سرقت شده و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی آن ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف طلاهای سرقتی از مخفیگاه متهمان تصریح کرد: سارقان دستگیر شده در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اعتراف که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.