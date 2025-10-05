۱۰۰ فقره کلاهبرداری توسط ۲ فروشنده سیار در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد چراغ اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آن‌ها توسط دو فروشنده سیار، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مشهد افزود: در تحقیقات از مالباخته‌ها که بعضاً مسافر نیز هستند مشخص شد این افراد از فروشنده دوره گرد در پشت چراغ قرمز تقاطع‌های شلوغ سطح شهر مشهد گل خرید کرده‌اند و بعد از ترک محل متوجه شده‌اند فرد فروشند با ترفند خاصی، چند صد برابر قیمت گل کارت کشیده و پس از برگشت به محل این فرد کلاهبردار متواری شده است.

وی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با استفاده از سرنخ‌های به جامانده و انجام تحقیقات میدانی متهمان ۲۶ و ۲۸ ساله را شناسایی و در بولوار خیام شمالی ردزنی و در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.

چراغ بیان کرد: متهمان که اهل استانی دیگر هستند در بازجوئی‌های فنی پلیس و مستندات بدست آمده از حساب‌های بانکی شان تاکنون به ۱۰۰ فقره کلاهبرداری در سطح شهر مشهد اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی مشهد با اشاره به شناسایی ۲۳ مالباخته در این رابطه، از شهروندان خواست؛ به هیچ عنوان کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان سیار و دوره گرد قرار ندهند و حتما عملیات بانکی و وارد کردن رمز را شخصاً انجام دهند.

وی با بیان این که تحقیقات از متهمان برای کشف دیگر جرائم احتمالی و شناسایی دیگر مالباخته‌ها ادامه دارد، از شهروندانی که با این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند خواست؛ به دایره مبارزه با جرائم جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد واقع در بولوار پیروزی مراجعه یا با شماره تلفن ۰۵۱۲۱۸۲۵۱۷۷ تماس بگیرند.