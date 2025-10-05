استاندار بوشهر: مردم استان در کمک به عتبات مشارکت خوبی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر یکشنبه در نشست ستاد عتبات عالیات استان بوشهر اظهار کرد: مشارکت مردم در احداث نیم ضریع حضرت عباس، حضرت قاسم و مقام امام حسین علیه السلام اقدام ارزشمندی بوده است که این نقش آفرینی مردم مایه مباهات است.

وی افزود: ستاد عتبات عالیات و موکب داران استان بوشهر تلاش‌های شایسته‌ای در پذیرایی زوار در ایام محرم و صفر و روزهای منتهی به اربعین داشته و خدمات قابل توجهی انجام داده اند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مراسم اربعین در سال جاری با کیفیت مطلوبی برگزار شد که نشان دهنده اهتمام ستاد اربعین و ارکان این ستاد از جمله، عتبات عالیات، موکب داران و همراهی ‌و مشارکت فعالانه مردم است.

زارع تصریح کرد: فعالیت‌های ستاد عتبات عالیات استان و مشارکت خوب مردم، اطلاع‌رسانی شود تا زمینه بیشتر فعالیت ها و اقدامات این مجموعه ارزشمند فراهم شود.

در این نشست، رضا مطاف رئیس ستاد عتبات عالیات استان بوشهر نیز ضمن تقدیر از توجه استاندار بوشهر به این ستاد، گزارشی از اقدامات یک ساله ستاد بیان کرد.