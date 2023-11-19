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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۶

اهدای عضو جوان منجیلی به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای عضو جوان منجیلی به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید

رشت- مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اهدای اعضای بدن جوان ۲۵ ساله منجیلی به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک ریماز در تشریح این خبر اظهار کرد: اعضای بدن حمیدرضا نظامیوند چگینی، ۲۵ ساله اهل شهر منجیل که به دلیل تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تأیید پزشکان متخصص و با رضایت خانواده اش در بیمارستان رازی رشت اهدا شد.

ریماز افزود: ۲ کلیه وی به آقایی ۵۱ ساله و خانمی ۳۵ ساله در بیمارستان رازی رشت پیوند زده شد و کبد وی هم برای پیوند به یک بیمار با نارسایی شدید کبدی به بیمارستان بوعلی شیراز منتقل شد.

گفتنی است، از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن ۲۲ بیمار مرگ مغزی گیلانی اهدا شده است.

کد مطلب 5943770

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