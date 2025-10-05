به گزارش خبرنگار مهر، حسین موهبتی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای مشورتی استانداری، نیروی انسانی توانمند و کارآمد را مهمترین رکن پیشرفت و موفقیت سازمانها دانست و گفت: ایجاد انگیزه در نیروها در راستای افزایش بهرهوری امری ضروری است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: مدیریت مؤثر منابع انسانی و توجه به نظام پاداش و انگیزش میتواند مسیر خدمترسانی به مردم را به شکل چشمگیری بهبود بخشیده و رضایت عمومی را افزایش دهد.
موهبتی بیان کرد: مجموعه استانداری با جدیت پیگیر اجرای سیاستهای دولت در حوزه بهبود بهرهوری است و از تمامی مدیران و کارکنان انتظار میرود با تلاش مضاعف، خلاقیت و احساس مسئولیت، در جهت تحقق این هدف گام بردارند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تکریم ارباب رجوع و تشکیل میزهای خدمت توسط استاندار در شهرستانها و بخشهای محروم و دیدار صمیمانه و بیواسطه با مردم، گفت: اهتمام مدیران ستادی در بحث پاسخگویی بموقع و تکریم مراجعهکنندگان ضروری است.
