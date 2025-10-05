به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا هاشمی عصر یکشنبه در ستاد استانی رویداد ملی «ایرانجان»، بیان کرد: هدف از اجرای این برنامه صرفاً معرفی ادارات و نهادها نیست، بلکه باید خراسان جنوبیِ پهناور، با تمام ظرفیتهای طبیعی، علمی، فرهنگی و اقتصادی خود، به ایران و جهان معرفی شود.
وی با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته برای میزبانی این رویداد، اظهار کرد: بر اساس توافق با رئیس سازمان صداوسیما و وزیر کشور، مقرر شد تا رویداد «ایرانجان» از استانهای کمبرخوردار آغاز شود.
هاشمی این رویداد را آستانه فرصتی تاریخی برای معرفی استان در سطح ملی دانست و افزود: باید از این فرصت برای معرفی پدران علم و مفاخر دینی تا نخبگان، کشاورزان نمونه و کارآفرینان موفق استان استفاده شود.
وی به توانمندیهای متنوع استان اشاره کرد و گفت: از شرق تا جنوب استان، ظرفیتهای کمنظیری مانند از انرژیهای تجدیدپذیر، نیروگاههای بادی، خورشیدی، سنگهای معدنی باکیفیت جهانی و محصولات کشاورزی منحصر به فرد داریم.
استاندار خراسان جنوبی تنوع کشاورزی را مزیت منحصربهفرد خراسان جنوبی دانست و افزود: در کجای دنیا میتوان منطقهای یافت که مانند نایبند طبس، نخل، برنج و پرتقال در کنار هم کشت شود.
هاشمی همچنین از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، بنیاد نخبگان، کمیته امداد، نیروهای نظامی و انتظامی و آموزش و پرورش برای همکاری در برگزاری این رویداد ملی خبر داد و گفت: تمامی دستگاههای اجرایی باید با همافزایی و برنامهریزی دقیق، از این موقعیت برای نمایش توانمندیهای استان بهره ببرند.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر نقشآفرینی استانها در پیشرفت ملی، تأکید کرد: از رسانهها، اصحاب قلم و فعالان فضای مجازی خواستاریم تا با تولید محتوای مؤثر و حرفهای، در تبیین و بازتاب این رویداد که فرصتی تاریخی برای درخشش نام خراسان جنوبی است، نقش مهمی ایفا کنند.
