  1. جامعه
  2. شهری
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

ثبت ۵۳ میلیون و ۳۲۵ هزار سفر با متروی تهران در شهریورماه

ثبت ۵۳ میلیون و ۳۲۵ هزار سفر با متروی تهران در شهریورماه

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از افزایش سفرهای شهری در شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند،مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه در شهریورماه امسال در مجموع ۵۶ هزار و ۶۶۱ حرکت قطار در خطوط هفت‌گانه مترو برای خدمت‌رسانی به شهروندان انجام شد، افزود: در این میان، خط ۴ با ۱۰ هزار و ۱۴۱ حرکت (معادل ۱۸ درصد کل حرکت‌ها) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به رشد دو میلیون سفر نسبت به مردادماه تصریح کرد: در شهریور تعداد مسافران متروی تهران به ۳۲ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۳۰۹ نفر رسید که در مقایسه با ماه قبل، یک میلیون و ۲۴۶ هزار و ۳۱۷ نفر افزایش داشته است. به این ترتیب، مجموع سفرهای انجام‌شده در این ماه به ۵۳ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۳۶۰ سفر رسید.

زند در ادامه به معرفی پرترددترین ایستگاه‌های هر خط پرداخت و اظهار داشت: در خط ۱ ایستگاه پانزده خرداد با ۹۶۵ هزار و ۴۷۷ مسافر؛ در خط ۴ ایستگاه تئاتر شهر با ۸۱۱ هزار و ۳۵۸ مسافر؛ در خط ۲، ایستگاه امام خمینی (ره) با ۷۳۷ هزار و ۳۵۸ مسافر؛ در خط ۳ ایستگاه میدان حضرت ولی‌عصر (عج) با ۶۲۱ هزار و ۴۲۰ مسافر؛ در خط ۵ ایستگاه گلشهر با ۶۱۹ هزار و ۴۶۸ مسافر، در خط ۶ ایستگاه امام حسین (ع) با ۳۱۹ هزار و ۹۹۶ مسافر و در خط ۷ ایستگاه میدان کتاب با ۲۱۵ هزار و ۹۸۷ مسافر، پرترددترین ایستگاه‌های هر خط بودند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در پایان با بیان اینکه طبق آمار، روز ۹ شهریور شلوغ‌ترین روز متروی پایتخت بوده و ساعات اوج تردد نیز صبح‌ها از ۷ تا ۸ و عصرها از ۱۷ تا ۱۸ گزارش شده است، تأکید کرد: اطلاع شهروندان از ساعات پرتردد و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای سفرهای درون‌شهری، علاوه بر توزیع بهتر ترافیک مسافری، به ارتقای کیفیت خدمات نیز کمک خواهد کرد.

کد خبر 6612643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها