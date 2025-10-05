ثبت ۵۳ میلیون و ۳۲۵ هزار سفر با متروی تهران در شهریورماه

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند،مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه در شهریورماه امسال در مجموع ۵۶ هزار و ۶۶۱ حرکت قطار در خطوط هفت‌گانه مترو برای خدمت‌رسانی به شهروندان انجام شد، افزود: در این میان، خط ۴ با ۱۰ هزار و ۱۴۱ حرکت (معادل ۱۸ درصد کل حرکت‌ها) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به رشد دو میلیون سفر نسبت به مردادماه تصریح کرد: در شهریور تعداد مسافران متروی تهران به ۳۲ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۳۰۹ نفر رسید که در مقایسه با ماه قبل، یک میلیون و ۲۴۶ هزار و ۳۱۷ نفر افزایش داشته است. به این ترتیب، مجموع سفرهای انجام‌شده در این ماه به ۵۳ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۳۶۰ سفر رسید.

زند در ادامه به معرفی پرترددترین ایستگاه‌های هر خط پرداخت و اظهار داشت: در خط ۱ ایستگاه پانزده خرداد با ۹۶۵ هزار و ۴۷۷ مسافر؛ در خط ۴ ایستگاه تئاتر شهر با ۸۱۱ هزار و ۳۵۸ مسافر؛ در خط ۲، ایستگاه امام خمینی (ره) با ۷۳۷ هزار و ۳۵۸ مسافر؛ در خط ۳ ایستگاه میدان حضرت ولی‌عصر (عج) با ۶۲۱ هزار و ۴۲۰ مسافر؛ در خط ۵ ایستگاه گلشهر با ۶۱۹ هزار و ۴۶۸ مسافر، در خط ۶ ایستگاه امام حسین (ع) با ۳۱۹ هزار و ۹۹۶ مسافر و در خط ۷ ایستگاه میدان کتاب با ۲۱۵ هزار و ۹۸۷ مسافر، پرترددترین ایستگاه‌های هر خط بودند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در پایان با بیان اینکه طبق آمار، روز ۹ شهریور شلوغ‌ترین روز متروی پایتخت بوده و ساعات اوج تردد نیز صبح‌ها از ۷ تا ۸ و عصرها از ۱۷ تا ۱۸ گزارش شده است، تأکید کرد: اطلاع شهروندان از ساعات پرتردد و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای سفرهای درون‌شهری، علاوه بر توزیع بهتر ترافیک مسافری، به ارتقای کیفیت خدمات نیز کمک خواهد کرد.