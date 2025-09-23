به گزارش خبرنگار مهر، ساکنان و خریداران شهرک مهستان شهریار، در غرب تهران، با مشکلات طولانی‌مدت روبرو هستند. این پروژه مسکونی، که بیش از یک دهه پیش آغاز شد، علی‌رغم پیشرفت فیزیکی کامل، به دلیل عدم نصب انشعابات آب، برق و گاز و مشکلات خدمات شهری، هنوز به طور کامل تحویل داده نشده است.

خریداران، از جمله فرهنگیان، از بلاتکلیفی شکایت دارند و دستگاه قضائی وارد ماجرا شده تا حقوق آن‌ها را احقاق کند.

شهرک مهستان، که قرار بود ظرف ۱۸ ماه تحویل شود، اکنون بیش از ۶ سال تأخیر دارد، خریداران گزارش می‌دهند که کارفرما با بهانه‌های مختلف از تحویل واحدها طفره می‌رود و پروژه در حدود ۱۰ سال است که بلاتکلیف مانده است.

مشکلات اصلی شامل نبود خدمات عمومی مانند گاز و برق است که ساکنان را به ستوه آورده. همچنین، مسائل زیست‌محیطی و جمع‌آوری زباله ناکافی گزارش شده، که منجر به تجمیع غیراصولی زباله‌ها شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از بررسی مشکلات پروژه خبر داده و تأکید کرده که هرگونه تخلف سازنده بدون اغماض رسیدگی خواهد شد.

فرماندار شهریار نیز امروز به میان مالکان این شهرک رفت، تا به مشکلات آنها به طور ویژه رسیدگی کند.

شهرک مهستان بخشی از پروژه‌های مسکونی برای فرهنگیان است، اما تأخیرها زندگی آن‌ها را مختل کرده است. مقامات محلی قول داده‌اند مشکلات را حل کنند، اما خریداران همچنان منتظرند.