فرماندار بیجار: حمایت مؤثر از جامعه هدف بهزیستی یک ضرورت مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی شامگاه یکشنبه در نشست بررسی مسائل جامعه هدف بهزیستی که با حضور مدیرکل بهزیستی کردستان برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه بهزیستی در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر، اظهار کرد: بهزیستی یکی از نهادهای مهم و اثرگذار اجتماعی است که نقش مستقیم در بهبود کیفیت زندگی گروههای هدف دارد.
وی افزود:مردم با امید به ما مراجعه میکنند و وظیفه ماست که در مسیر حل مشکلات آنان با رویکرد خدمتمحوری گام برداریم.
فرماندار بیجار با اشاره به ضرورت توانمندسازی مددجویان بیان کرد: مددجویان باید در زمینههای مهارتی، بازاریابی و اشتغال آموزش ببینند تا بتوانند در جامعه بهصورت مستقل فعالیت کنند. فرمانداری بیجار از طرحهای اشتغالزایی و تولیدات مددجویان حمایت خواهد کرد.
کاظمی همچنین با تأکید بر لزوم توجه به افراد دارای معلولیت گفت: در زمینه مناسبسازی فضاهای عمومی و ادارات باید اقدامات جدیتری صورت گیرد تا دسترسی این قشر به امکانات شهری تسهیل شود.
وی عنوان کرد: ورزش معلولین نیز از جمله حوزههایی است که نیازمند توجه ویژه و برنامهریزی مستمر است.
در ادامه، مدیرکل بهزیستی استان کردستان نیز ضمن تشریح مشکلات موجود، خواستار همکاری و همافزایی بیشتر میان دستگاههای اجرایی برای رفع موانع خدماترسانی شد و بر تسریع در روند ارائه خدمات به مددجویان تأکید کرد.
