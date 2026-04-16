غلامرضا محمد میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با تداوم اجرای پویش «کنار مردم»، خدمات مشاوره‌ای رایگان و آموزش اقدامات حین بحران به جامعه هدف بهزیستی در شهرستان بیجار ارائه شد.

وی افزود: این برنامه با همکاری مددکاران مرکز مثبت زندگی اجرا شد و طی آن تسهیلگران با حضور در منازل مددجویان و توانخواهان، به‌صورت چهره‌به‌چهره در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفتند.

وی یادآور شد: در این طرح، علاوه بر ارائه مشاوره‌های رایگان، آموزش‌های لازم درباره نحوه مواجهه با شرایط بحرانی به مددجویان ارائه و راهکارهای تقویت حمایت‌های روانی و اجتماعی آنان تشریح شد.

رییس اداره بهزیستی بیجار عنوان کرد: همچنین تسهیلگران این مؤسسه با حضور در مساجد و اماکن عمومی در بخش‌های مرکزی، کرانی و چنگ‌الماس، ضمن انجام بررسی‌های میدانی، اقدام به توزیع بروشورهای آموزشی و ارائه خدمات مددکاری با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از شرایط بحرانی کردند.

محمدمیرزایی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: مراکز و مؤسسات تحت نظارت بهزیستی این شهرستان با ارائه مشاوره رایگان، ارتباط مستمر با خانواده‌ها، آموزش‌های لازم و بازدید از منازل آسیب‌دیده، در راستای حمایت از جامعه هدف فعالیت دارند.

وی افزود: این اقدامات با هدف کاهش آسیب‌ها و ارتقای تاب‌آوری مددجویان در شرایط بحرانی ادامه خواهد داشت.