زارع خورمیزی: کارگاه غیرمجاز تولید ادوات شکار در شهر نیر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارع خورمیزی، با اشاره به اقدامات گسترده یگان حفاظت محیط‌زیست برای مبارزه با شکار غیرقانونی گفت: مأموران این یگان در شهرستان تفت موفق به دستگیری شکارچی متخلف و کشف یک کارگاه غیرمجاز تولید ادوات شکار شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان تفت افزود: بر اساس گزارش رسمی اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان تفت، این عملیات پس از دوره‌ای از رصد و جمع‌آوری اطلاعات میدانی با همکاری عوامل نیروی انتظامی و نظارت و پیگیری مرجع قضایی نیر به نتیجه رسید و در جریان این اقدام، شکارچی متخلفی که به شکار پرندگان وحشی از جمله کبک و تیهو و ... همچنین پستانداران وحشی مبادرت داشت، شناسایی و دستگیر شد.

این مقام مسئول ادامه داد: با بررسی‌های کارشناسی، مأموران موفق به کشف و شناسایی کارگاه غیرمجاز تهیه برخی از ادوات مربوط به شکار و همچنین تعدادی اسلحه و فشنگ و... شدند.

زارع خورمیزی خاطرنشان کرد: این موفقیت نه‌تنها یک شکارچی متخلف را از چرخه شکار غیرقانونی خارج کرد، بلکه به شبکه تأمین تجهیزات شکار در منطقه نیز ضربه مهلکی وارد آورد، کشف این کارگاه غیرمجاز نشان از تداوم و پیوستگی اقدامات محیط‌بانان در برخورد قاطع با تمامی زنجیره شکار غیرقانونی دارد.

لازم به ذکر است، این کارگاه به طور غیرقانونی به تولید و تأمین تجهیزات شکار مشغول بود.