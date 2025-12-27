  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

کشف ۶ قبضه سلاح و ۱۰ فقره تخلف زیست‌محیطی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۶ قبضه سلاح ساچمه‌زنی و ثبت ۱۰ مورد تخلف زیست‌محیطی در ۹ ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب ضمن تأکید بر اهمیت حفاظت از طبیعت، آن را تابلویی از یک دفاع مقدس دانست و اظهار کرد: در تمامی شهرستان‌ها و مناطق تحت مدیریت استان، اولویت نخست سازمان حفاظت محیط زیست، مقوله فرهنگ‌سازی، حضور فعال در میان مردم و جلب مشارکت جوامع محلی بوده است.

ضربه‌های سنگین به شکار غیرمجاز

وی تصریح کرد: یگان بویراحمد در سه ماهه امسال، علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی، موفق به کشف و ضبط بیش از ۶ قبضه سلاح ساچمه‌زنی از متخلفان حوزه شکار و صید شد که این کشفیات، سنگین‌ترین ضربه را به شبکه شکار غیرقانونی وارد آورده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به هوشیاری مستمر مأموران، از کشف موارد متعددی از تخلفات خبر داد و تاکید کرد: در حوزه پرندگان زینتی و شکاری، سه پرونده مربوط به سهره طلایی و پنج پرونده مربوط به کشف سایر پرندگان وحشی توسط این یگان تشکیل شده است.

وی افزود: کشف یک رأس کل وحشی و همچنین یک مورد قاچاق چوب بلوط، نشان‌دهنده تداوم تلاش‌ها برای حفاظت از جنگل‌های ارزشمند منطقه است.

