پیکر یکی از سرداران شهید گلستانی به میهن بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، در تازه‌ترین عملیات تفحص شهدای دفاع مقدس که در مناطق عملیاتی جنوب کشور انجام شده است، پیکر تعدادی از شهدای تازه شناسایی‌شده به کشور بازگردانده شده‌اند.

روابط عمومی سپاه استان گلستان که در منطقه حضور دارد، اعلام کرد در میان این شهدای والامقام، پیکر یکی از سرداران شهید استان گلستان نیز کشف شده است.

این خبر موجب افزایش بار عاطفی و معنوی بازگشت پیکرهای مطهر شهدا برای مردم شهیدپرور گلستان شده است. هویت این سردار رشید استان هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و پس از انجام مراحل شناسایی، اطلاعات دقیق‌تر به اطلاع عموم خواهد رسید.

مردم استان گلستان همواره با ارج نهادن به فداکاری‌های شهدا و ایثارگران، بازگشت این عزیزان را به خاک وطن را گرامی می‌دارند و آماده برگزاری مراسم استقبال باشکوه هستند.