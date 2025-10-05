جهانی: حفظ چهره فرهنگی شهرستان تربت جام و عدم بزرگ نمایی اراذل اوباش

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر جهانی عصر یکشنبه در اولین نشست صمیمی و تعاملی با اصحاب رسانه با تشریح نقش خطیر دادستانی در تأمین امنیت و خدماترسانی به مردم، از رسانهها خواست تا با همدلی و انتشار اخبار صحیح، دستگاه قضایی را در تحقق آرمانهای انقلاب و رضایتمندی عمومی یاری رسانند.
دادستانی، ناظر بر اجرای قانون و حامی تولید
دادستان تربتجام، کار مجموعه رسانه را سنگین و تأثیرگذار دانست و گفت: رسالت شما خبرنگاران هم میتواند مسیر خدمت را برای شهرستان هموار کند و هم میتواند تنشها و ناامنیهایی در افکار عمومی ایجاد کند. لذا نوع تنظیم و انتشار خبر برای دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است.
وی وظیفه اصلی خود را خدمتگزاری و خدمترسانی در چارچوب قانون برشمرد و افزود: دادستانی در حوزه نظارت بر دستگاههای اجرایی و امنیتی نقش محوری دارد و در مسیر تحقق امنیت، اشتغال و خدماترسانی به مردم حرکت میکند.
جهانی همچنین بر رفع موانع تولید، حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد امنیت اقتصادی برای کشاورزان و دامداران تأکید کرد.
برخورد بدون تعارف با متخلفان و ترک فعل مدیران
دادستان عمومی و انقلاب تربتجام با بیان این که هدف دادستانی، ایجاد رضایتمندی عمومی است، مرز وظایف دستگاه قضایی را مشخص کرد و گفت: ما نباید پا را فراتر گذاشته و وظایف سایر ادارات را انجام دهیم، اما این را مد نظر داشته باشید که با هیچ سازمان و ارگانی تعارف و تکلفی نداریم.
وی به صراحت هشدار داد: اگر هر مسئولی، نهادی یا ارگانی خلاف مقررات عملی انجام دهد که موجب نارضایتی مردم شود، قطعا با او برخورد خواهد شد. اگر لازم باشد و تخلفات ادامه یابد، بحث ترک فعل مدیران را هم مطرح خواهیم کرد.
مطالبهگری باید به حق باشد و موجب تشویش اذهان نشود
جهانی رسانهها را به مطالبهگریهای به حق دعوت کرد و خواستار آن شد که این مطالبات در مسیری قرار گیرد که به نفع شخص یا افراد خاصی تمام نشود.
دادستان عمومی و انقلاب تربتجام مهمترین انتظار خود از رسانهها را اینگونه بیان کرد: مطالبهگری شما باید نتیجه داشته باشد، اذهان عمومی را مشوش نکند و جو ناامنی در سطح شهرستان ایجاد نشود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی خاص کشور، افزود: ما نباید در این شرایط، با دامن زدن به نارضایتیها، آب در آسیاب دشمن بریزیم. در صورت وجود مشکل در یک اداره، ابتدا باید موضوع بدون ایجاد واکنش عمومی و از طریق مجموعه دادستانی به اطلاع آن اداره رسیده و تذکرات لازم داده شود.
حفظ چهره فرهنگی شهرستان و عدم بزرگنمایی اراذل اوباش
جهانی به موضوع نظم عمومی اشاره کرد و رویکردی مثبت را در مواجهه با شهروندان خواستار شد و گفت: همه شهروندان را باید با دید مثبت نگاه کنیم، مگر خلافش ثابت شود. اراذل و اوباش نیز بچههای همین خانوادهها هستند.
دادستان عمومی و انقلاب تربتجام افزود: نباید با بزرگنمایی موضوع اراذل و اوباش، چهره شهرستان را به سمت ناامنی مطلق برد و این تصویر را ایجاد کرد که شهر پر از بگیر و ببند است.
وی تأکید کرد: افرادی که مخل نظم هستند، انگشتشمارند. ما باید چهره شهرستان را به سمت و سوی غنای فرهنگی مناسب ببریم و رسانهها در این زمینه تأثیرگذار هستند.
جهانی بر همدلی و همافزایی مسئولین تأکید کرد و از رسانهها خواست تا با انتشار اخبار و محتوای صحیح، به حفظ و تقویت رضایتمندی نسبی موجود در شهرستان کمک کنند.
دادستان تربتجام هدف نهایی خود را رضایت خداوند متعال و سپس رضایتمندی عموم مردم برشمرد و برای خدمت به مردم در منطقه مرزی تربتجام اعلام آمادگی کرد.
