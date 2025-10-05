  1. استانها
عسکری: ۳۶۰۰ تن شیر در گلوگاه جمع آوری شد

گلوگاه- سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گلوگاه از تولید ۳۶۰۰ تن شیر در این شهرستان طی شش ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: ۵ مرکز جمع آوری شیر در شهرستان راه اندازی شده است.

کمیل عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید سه هزار و ۶۰۰ تن شیر در این شهرستان طی شش ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود که پنج مرکز جمع‌آوری شیر برای تسهیل فرآیند تحویل از دامداران در منطقه فعال شده‌اند.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در زمینه افزایش تولید شیر گفت: با همکاری دامداران و حمایت‌های جهاد کشاورزی، تولید شیر در گلوگاه از ابتدای سال جاری به سه هزار و ۶۰۰ تن رسیده که نشان از رشد این صنعت در شهرستان است.

وی اضافه کرد: برای تسهیل در تحویل شیر، پنج مرکز جمع‌آوری در نقاط مختلف شهرستان دایر شده‌اند که به دامداران این امکان را می‌دهند تا فرآیند تحویل محصول را به راحتی انجام دهند.

عسکری همچنین به اهمیت بالای صنعت دامپروری در تقویت اقتصاد شهرستان اشاره کرد و افزود: با ادامه حمایت‌ها و برنامه‌های آموزشی، این بخش قادر خواهد بود به رشد بیشتری دست یابد و سهم قابل توجهی در تأمین نیازهای بازار داخلی شیر و فرآورده‌های لبنی داشته باشد.

سرپرست جهاد کشاورزی گلوگاه در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار این روند، شهرستان گلوگاه به یکی از قطب‌های مهم تولید شیر در استان مازندران تبدیل شود.

