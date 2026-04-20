به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی زاده پیش از ظهر امروز دوشنبه در سومین نشست کارگاه رفع موانع تولید خوزستان که در سالن جلسات شهرک های صنعتی استان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط حساس کشور در شورای تامین مصوب شده که واحدهای صنعتی در دریافت تسهیلات مشکلی نداشته باشند.

استاندار خوزستان گفت: همچنین در این جلسه مصوب و به همه دستگاه های خدماتی ابلاغ می شود که آب، برق و گاز صنایع با توجه به شرایط کشور قطع نشود.

وی با بیان اینکه مقرر شده مواد اولیه در اختیار فولاد جهان آرا که تولید کننده اسلب است قرار داده شود، افزود: هیچگونه اسلبی به عنوان مواد اولیه نباید از استان خارج شود.

به گفته استاندار، خوزستان سومین استان در میزان‌حمله تجاوزکارانه دشمن در جنگ رمضان است.

موالی زاده با اعلام اینکه برای راه اندازی مجدد واحدهای تخریب شده از ظرفیت بانک ها که غیرفعال هستند استفاده شود، تاکید کرد: بانک ها در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی عنوان کرد: تسهیلات سفر رییس جمهور به خوزستان ۱۱.۵ همت بوده که درخواست افزایش این رقم به ۲۰ همت برای بازسازی واحدهای تخریب شده را داریم.