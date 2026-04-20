  1. استانها
  2. خوزستان
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای راه اندازی واحدهای تخریب شده در خوزستان

اهواز - استاندار خوزستان با اعلام اینکه برای راه اندازی مجدد واحدهای تخریب شده در استان از ظرفیت بانک ها استفاده شود، گفت: بانک ها در این زمینه همکاری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی زاده پیش از ظهر امروز دوشنبه در سومین نشست کارگاه رفع موانع تولید خوزستان که در سالن جلسات شهرک های صنعتی استان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط حساس کشور در شورای تامین مصوب شده که واحدهای صنعتی در دریافت تسهیلات مشکلی نداشته باشند.

استاندار خوزستان گفت: همچنین در این جلسه مصوب و به همه دستگاه های خدماتی ابلاغ می شود که آب، برق و گاز صنایع با توجه به شرایط کشور قطع نشود.

وی با بیان اینکه مقرر شده مواد اولیه در اختیار فولاد جهان آرا که تولید کننده اسلب است قرار داده شود، افزود: هیچگونه اسلبی به عنوان مواد اولیه نباید از استان خارج شود.

به گفته استاندار، خوزستان سومین استان در میزان‌حمله تجاوزکارانه دشمن در جنگ رمضان است.

موالی زاده با اعلام اینکه برای راه اندازی مجدد واحدهای تخریب شده از ظرفیت بانک ها که غیرفعال هستند استفاده شود، تاکید کرد: بانک ها در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی عنوان کرد: تسهیلات سفر رییس جمهور به خوزستان ۱۱.۵ همت بوده که درخواست افزایش این رقم به ۲۰ همت برای بازسازی واحدهای تخریب شده را داریم.

کد مطلب 6806146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها