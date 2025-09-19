بردسکن؛ قطب کشاورزی خراسان رضوی اما محروم از صنایع تبدیلی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محرم مصوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بردسکن اظهار کرد: اگر محصولات کشاورزی شهرستان به‌صورت اصولی در صنایع تبدیلی فرآوری شوند، بسیاری از مشکلات کشاورزان برطرف خواهد شد.

امام جمعه موقت بردسکن تأکید کرد: ایجاد صنایع تکمیلی می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده محصولات کشاورزی را افزایش دهد.

هفته دفاع مقدس نماد تفکر راهبردی ملت ایران است

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این ایام را برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و افزود: نگاه سطحی به جنگ تنها تعداد موشک‌ها را می‌بیند اما آنچه اهمیت دارد تثبیت نقش راهبردی ایران در نظم امنیتی جدید منطقه و افزایش سرمایه اجتماعی جبهه مقاومت است.

مصوری ادامه داد: پاسخ مقتدرانه ایران در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی نشان داد میدان سیاست و مقاومت متعلق به کسانی است که با نگاه راهبردی و عمیق مسائل را تحلیل می‌کنند.

امام جمعه موقت بردسکن گفت: دشمنان در برابر عظمت ایران ناتوان هستند و ملت ما همواره پای انقلاب و ارزش‌های اسلامی ایستاده است.

وی همچنین از ۶۵ عنوان برنامه با شعار «ما فاتحان قله ایم» به صورت مردم محوری در شهرستان بردسکن برگزار خواهد شد.

مصوری در ادامه با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: امسال بیش از ۱۷ هزار دانش‌آموز در ۲۰۰ فضای آموزشی بردسکن مشغول به تحصیل خواهند شد و در راستای توسعه عدالت آموزشی، ۱۶ پروژه جدید با مشارکت خیران و اداره نوسازی استان خراسان رضوی در دست اقدام است.

امام جمعه موقت بردسکن با اشاره به فرسودگی برخی مدارس شهرستان از خیران خواست در احداث و نوسازی فضاهای آموزشی مشارکت بیشتری داشته باشند و اضافه کرد: آموزش و پرورش نیازمند توجه به استعدادهای دانش‌آموزان است و باید تمایز میان استعداد و علاقه در این زمینه مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی از خانواده‌ها خواست باتوجه به بازگشایی مدارس مراقب فرزندان خود باشند و اجازه ندهند بدون گواهینامه از موتورسیکلت استفاده کنند تا دچار حوادث ناگوار نشوند.

مصوری همچنین به موضوع مالیات اشاره کرد و افزود: مالیات حق‌الناس است و هر چه مشارکت مردم بیشتر باشد، آبادانی شهرستان و کشور نیز افزایش خواهد یافت.

امام جمعه موقت بردسکن اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۰۲ میلیارد تومان از محل مالیات به شهرستان اختصاص داده شد و انتظار می‌رود امسال نیز با انتخاب صحیح محل هزینه‌کرد، پروژه‌هایی همچون تکمیل جاده خلیل‌آباد به بردسکن و بردسکن به انابد محقق شود.