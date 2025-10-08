خبرگزاری مهر، گروه استانها: بردسکن در میانه مهرماه، میزبان یکی از مهمترین رویدادهای سالانه خود شده است؛ چهارمین دوره جشن بزرگ «روز بردسکن» با حضور هزاران نفر از مردم شهرستان و مناطق اطراف، صحنهای پرشور از همبستگی و نشاط اجتماعی را رقم زده است. این جشن در بزرگترین گود روباز شهرستان برپا شده و جلوهای بینظیر از تجمع مردمی، هنرنمایی گروههای فرهنگی و نمایش ظرفیتهای بومی بردسکن را پیش روی بازدیدکنندگان گذاشته است.
هدف اصلی این رویداد، تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی، معرفی توانمندیهای تاریخی و اقتصادی منطقه و ایجاد فضای تعامل میان نسلهای مختلف بردسکن عنوان شده است. همزمانی هفته بردسکن با این جشن، بهعنوان یک رویداد شاخص، سبب شده تا فضای شهر آمیخته با طراوت فرهنگی، رونق اقتصادی و تحرک اجتماعی شود. از ابتدای هفته، چهره بردسکن حال و هوای جشن به خود گرفته؛ میادین و خیابانهای اصلی با پرچمها و نقشهای فرهنگی آراسته شده و مردم با شور و شوق در برنامهها شرکت میکنند.
رویداد امسال، علاوه بر رویکرد فرهنگی، به توسعه عمرانی و خدماتی نیز پرداخته و بردسکن را در مسیر همزمان رشد زیرساختها و ارتقای سطح زندگی شهری قرار داده است. این جشن فرصتی فراهم کرده تا صنایع دستی، هنرهای سنتی، تولیدات محلی و آثار هنری بردسکن در معرض دید عموم قرار گیرد و نقش مهمی در معرفی فرهنگ بومی به نسل جدید ایفا کند. همبستگی مردمان بردسکن و حضور فعال آنان در برنامههای مختلف، جلوهگر پویایی اجتماعی و ایمان به ارزشهای مشترک فرهنگی و تاریخی شهر است. چهارمین دوره «روز بردسکن» توانسته ترکیبی از جشن، نمایشگاه، اجرای هنری، ورزش و آیینهای معنوی را در یک قالب واحد گردآورد و تصویر روشنی از هویت چندوجهی این شهرستان ارائه دهد. این رویداد با حضور مسئولان، خانوادههای شهدا، هنرمندان و اقشار مختلف مردم، بار دیگر ثابت کرد که فرهنگ و توسعه نه تنها قابل جمع هستند، بلکه در صورت همافزایی، میتوانند موتور محرک پیشرفت شهری و اجتماعی باشند.
تقویت هویت فرهنگی و توسعه همزمان
محمد حسین مدیح، شهردار بردسکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز بردسکن فرصتی بینظیر برای نمایش هویت تاریخی و فرهنگی شهر است، ما با برنامهریزی بیش از ۲۰ برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی، تلاش کردهایم مردم و مسئولان را در یک فضای شاد و پویا کنار هم جمع کنیم و هدف ما این است که همه اقشار جامعه بتوانند در برنامهها شرکت کنند و با ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و اقتصادی شهرستان آشنا شوند.
شهردار بردسکن ادامه داد: حضور فعال مردم در تمامی برنامهها نشاندهنده علاقهمندی آنها به حفظ و ترویج فرهنگ بومی است و همزمان با برنامههای فرهنگی، پروژههای عمرانی را افتتاح کردیم تا توسعه شهری و فرهنگی با هم پیش رود که این همزمانی نشان میدهد پیشرفت واقعی، ترکیبی از سرمایهگذاری در مردم و زیرساختهاست.
روز بردسکن نماد همبستگی و توسعه پایدار است
محمد جواد صفرنژاد، فرماندار بردسکن، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز بردسکن فراتر از یک جشن سالانه است و نماد همبستگی، همکاری و تعهد مردم و مسئولان به توسعه شهرستان است که ما از چندین ماه قبل برنامهریزی کردهایم تا هر بخش از این رویداد، چه در حوزه فرهنگی، اجتماعی و چه عمرانی، به بهترین شکل برگزار شود و این جشن فرصتی است تا توانمندیها و ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و تاریخی بردسکن به مردم و مهمانان معرفی شود و نشان دهیم که شهرستان ما علاوه بر تاریخ و فرهنگ غنی، دارای پتانسیلهای توسعه پایدار نیز هست.
فرماندار بردسکن افزود: هدف اصلی ما ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان است، وقتی مردم در برنامهها شرکت میکنند و دغدغهها و خواستههایشان را مطرح میکنند، تصمیمگیریها دقیقتر و خدماترسانی بهتر میشود.
وی گفت: افتتاح پروژههای عمرانی همزمان با جشن پیام روشنی دارد؛ توسعه شهری و فرهنگی باید همزمان پیش رود و هیچکدام نباید نادیده گرفته شوند.
صفرنژاد در ادامه اظهار کرد: این جشن فرصتی برای آشنایی نسل جوان با تاریخ و فرهنگ شهرستان است و حس تعلق اجتماعی و مسئولیت نسبت به شهر را در آنها تقویت میکند و همچنین شور و هیجان مردم، همکاری اقشار مختلف جامعه و انسجام اجتماعی را افزایش داده است و امیدواریم این برنامه الهامبخش سالهای آینده باشد.
چهارمین دوره روز بردسکن شامل بیش از ۲۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و هنری در نقاط مختلف شهرستان است که برپایی نمایشگاه صنایع دستی و فرهنگی و معرفی محصولات بومی و هنری، صنایع دستی سنتی، فرش و گلیم محلی، صنایع فلزی و چوبی، اکران فیلمهای کوتاه و مستند با محوریت تاریخ و فرهنگ شهرستان، زندگی شهدا و روایتهای محلی، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی شامل فوتبال، دو میدانی، مسابقات نقاشی، شعرخوانی و داستاننویسی برای کودکان و نوجوانان، جشنهای شبانه و موسیقی محلی و هنرنمایی هنرمندان شهرستانی و کشوری و گروههای موسیقی سنتی که شور و نشاط را در بین مردم افزایش میدهد و بازدید از پروژههای شهری و خدماتی از مهمترین برنامه های روز بردسکن است.
حضور پرشور مردم از ابتدا تا پایان جشن، شور و نشاط خاصی به مراسم میبخشد و کودکان با شرکت در مسابقات و کارگاههای آموزشی شادمانی و هیجان خود را نشان دادند و نوجوانان و جوانان با مشارکت در برنامههای ورزشی و هنری، نشاط جمعی را تقویت کردند و در ادامه خانوادهها با حضور خود، ارزشهای فرهنگی و هویت بومی شهرستان را زنده نگه داشتند و به مسئولان پیام دادند که مردم نسبت به توسعه، هنر و فرهنگ شهر حساس و مشارکتجو هستند.
در ادامه روز بردسکن که تا ۱۷ مهر ماه ادامه دارد مراسم تجلیل از سرهنگ شهید «حسن قنبری» از شهدای جنگ ۱۲ روزه به عنوان چهره ماندگار سال ۱۴۰۴ شهرستان برگزار شد و تمثال این شهید به مادر ایشان اهدا شد و در ادامه نیز خانوادههای معظم شهدا مورد تقدیر قرار گرفتند.
این حرکت باعث شد که روحیه احترام به تاریخ و فرهنگ شهدا در بین مردم و مسئولان زنده بماند.
چهارمین دوره روز بردسکن نه تنها فرصتی برای نمایش ظرفیتهای هنری، فرهنگی و اقتصادی شهرستان بود، بلکه به تقویت هویت تاریخی، ایجاد حس تعلق اجتماعی، تعامل مسئولان و مردم و افزایش مشارکت عمومی کمک کرد و حضور هزاران نفر از ساکنان شهرستان و اطراف، شور و نشاط مردم و حمایت مسئولان، این جشن را به یکی از مهمترین رویدادهای سالانه بردسکن تبدیل کرد و تاثیر مثبت آن در ذهن و قلب مردم مشهود بود.
چهارمین روز بردسکن نشان داد که پیوند فرهنگ و توسعه، نه یک شعار، بلکه واقعیتی قابل لمس در این شهرستان است؛ جایی که هر حرکت فرهنگی، زمینهساز یک گام عمرانی و هر پروژه عمرانی، تقویتکننده هویت فرهنگی مردم است.
روز بردسکن؛ همزمانی فرهنگ و توسعه در مسیر همبستگی پایدار
این رویداد با ترکیب هنر، ورزش، نمایشگاههای بومی و آیینهای معنوی، بردسکن را در میانه مهرماه به نقطه توجه استان و الگویی برای دیگر شهرستانها تبدیل کرد. حضور مردم از اقشار مختلف در کنار مسئولان، تصویر روشنی از اعتماد و همدلی اجتماعی به نمایش گذاشت؛ همدلیای که میتواند پشتوانهای محکم برای مسیر توسعه پایدار باشد. برنامههای متنوع روز بردسکن، نه تنها ظرفیتهای موجود را معرفی کرد، بلکه الهامبخش نگاه بلندمدت به آینده فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان شد. تجلیل از شهید حسن قنبری در این جشن، یادآور آن بود که هر توسعهای باید بر بنیان ارزشهای ایثار و مقاومت بنا شود تا ریشههای آن در جامعه ماندگار بماند.
این رویداد برای نسل جوان فرصتی بود تا با تاریخ شهر خود آشنا شود، هنرهای سنتی را لمس کند و از نزدیک نقشآفرینی فرهنگی و اجتماعی خود را تجربه نماید.مشارکت گسترده مردم، پیام روشنی به مدیران شهری داشت: وقتی بستر حضور و نقشآفرینی فراهم باشد، جامعه آماده همکاری در مسیر پیشرفت خواهد بود. بردسکن با برگزاری چنین رویدادهایی ثابت میکند که توسعه را میتوان همزمان در دو جبهه فرهنگی و عمرانی پیش برد، بدون آنکه یکی فدای دیگری شود.
شور و نشاط روز بردسکن، چهره شهر را دگرگون کرد و امید تازهای برای تحقق پروژههای آینده در میان مردم و مسئولان پدید آورد. این جشن فرهنگی-اجتماعی، با همه جلوههای هنری و عمرانی خود، یک پیام کلیدی به همراه داشت: بردسکن زمانی پیشرفت میکند که هنر، فرهنگ، اقتصاد و همبستگی اجتماعی در کنار هم حرکت کنند.
