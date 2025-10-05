  1. ورزش
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰

مدیرعامل چادرملو: دنبال صدرنشینی با استقلال بودیم؛ وقت نکُشتیم

مدیرعامل باشگاه چادرملو گفت: می خواستیم استقلال را ببریم و صدرنشین شویم اما این امر با بدشانسی اتفاق نیفتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بابایی مدیرعامل چادرملو اردکان پس از تساوی یک - یک این تیم مقابل استقلال تهران گفت: سومین دیدار ی بود که می توانستیم به پیروزی برسیم و صدرنشین شویم. تمام نیت و هدف ما این بود که برای یک هفته هم که شده به صدر برسیم اما متاسفانه با بدشانسی و یکسری صحنه های مشکوک داوری می توانستیم برنده بازی باشیم.

او درباره اعتراض طرفداران استقلال به وقت کشی بازیکنان چادرملو افزود: به نظرم شبیه به یک موضوع تکراری شده است. در فوتبال حرفه ای، اتهام به وقت تلف شده با توجه به اینکه وقت اضافی در نظر می گیرد دیگر نکته ای نیست. مصدومیت گلر هم در تمام دنیا قابل ملاحظه است و داور هم در این بازی خیلی دست و دلباز اخطار داد و قبول ندارم وقت کشی کرده باشیم.

بابایی درباره آخرین وضعیت ورزشگاه شهیدنصیری یزد تاکید کرد: قرار بود در بازی با خیبر در ورزشگاه شهیدنصیری بازی کنیم اما باز هم گفتند برای برگزاری بازی در یزد زود است. تابع سازمان لیگ هستیم.

بهنام روان پاک

