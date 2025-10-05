استان سمنان در امنیت غذایی؛ تولید مرغ بیش از مصرف است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان سمنان با بیان اینکه میزان تولید مرغ گرم از نیاز مصرف استان سمنان بیشتر است، ابراز داشت: این نشان می دهد که کمبودی به لحاظ اقلام ضروری در استان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نیاز استان به مرغ گرم بین ۵۰ تا ۶۰ تن در روز است، افزود: ظرفیت تولید از ۳۰۰ تن در شبانه روز بیشتر شده است.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه تمام مولفه های موثر بر قیمت تمام شده تولید مرغ در استان مد نظر قرار گرفته است، ابراز داشت: اقدامات لازم برای مدیریت بازار گوشت مرغ انجام گرفته است.

دهرویه با تاکید بر اینکه موجودی تمام انبارها، روند تولید و عرضه مستمر در استان سمنان پایش می شود، تصریح کرد: علاوه بر آن گشت های محسوس و نامحسوس نیز در مراکز تجاری و فروشگاه های استان فعال است.

وی با بیان اینکه در نظارت و بازرسی به دنبال احقاق حق حقوق مصرف کنندگان هستیم، افزود: شهروندان نیز در مقابل هنگام مواجه با هر گونه تخلف مراتب را برای مداخله گزارش دهند.