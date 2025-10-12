بازدید مستمر از مراکز توزیع مواد غذایی در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد کاظمی صبح یکشنبه در بازرسی از بازار سمنان از تداوم بازدید مراکز توزیع مرغ و تخممرغ و خبازیهای سطح شهر خبر داد و ابراز داشت: رویکرد این نظارت و بازرسیها رعایت حقوق مصرف کنندگان است.
وی با بیان اینکه در بازدید قیمتها و نحوه عرضه محصول بررسی خواهد شد، افزود: در صورت مشاهده موارد تخلف گران فروشی، کم فروشی، احتکار و غیره با واحدهای صنفی مربوط برخورد میشود.
رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه هدف از این اقدامات نظارت بر بازار است، ابراز داشت: این بازدیدهای میدانی به صورت منظم و مستمر از مراکز مذکور انجام میشود.
کاظمی با بیان اینکه ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت به شهروندان از دیگر اهداف طرح است، تصریح کرد: استمرار این نظارتها در حفظ ثبات بازار، جلوگیری از تخلفات احتمالی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اثر گذار است.
وی افزود: بازدید از نانواییها نیز با هدف تقویت نظارت بر فعالیت نانواییها، بهبود کیفیت نان تولیدی و افزایش رضایت مصرفکنندگان در سطح شهر انجام میشود.
