  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

بازدید مستمر از مراکز توزیع مواد غذایی در سمنان

بازدید مستمر از مراکز توزیع مواد غذایی در سمنان

سمنان- رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان از بازدید مستمر و نظارت بر مراکز توزیع مرغ، تخم‌مرغ و نانوایی‌های شهرستان خبر داد و هدف از این اقدام را «کنترل بازار و تنظیم قیمت‌ها» اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد کاظمی صبح یکشنبه در بازرسی از بازار سمنان از تداوم بازدید مراکز توزیع مرغ و تخم‌مرغ و خبازی‌های سطح شهر خبر داد و ابراز داشت: رویکرد این نظارت و بازرسی‌ها رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

وی با بیان اینکه در بازدید قیمت‌ها و نحوه عرضه محصول بررسی خواهد شد، افزود: در صورت مشاهده موارد تخلف گران فروشی، کم فروشی، احتکار و غیره با واحدهای صنفی مربوط برخورد می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه هدف از این اقدامات نظارت بر بازار است، ابراز داشت: این بازدیدهای میدانی به صورت منظم و مستمر از مراکز مذکور انجام می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت به شهروندان از دیگر اهداف طرح است، تصریح کرد: استمرار این نظارت‌ها در حفظ ثبات بازار، جلوگیری از تخلفات احتمالی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اثر گذار است.

وی افزود: بازدید از نانوایی‌ها نیز با هدف تقویت نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها، بهبود کیفیت نان تولیدی و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان در سطح شهر انجام می‌شود.

کد خبر 6619466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها