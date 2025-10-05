یک مدرسه ۶ کلاسه در مسکن مهر میرجاوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح یک مدرسه ۶ کلاسه صبح یکشنبه با حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان ، مجمع خیرین مدرسه ساز ، خیر نیک اندیش و مسئولان شهرستان میرجاوه برگزار شد/
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان در حاشیه این مراسم اظهار داشت :مدرسه ۶ کلاسه مسکن مهر میرجاوه با زیربنای ۴۷۵ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال بهصورت مشارکتی احداث و به بهرهبرداری رسیده است.
میثم لکزایی با قدردانی از خیر نیکاندیش خانم زهرا لشکرینژاد افزود: مشارکت خیرین در احداث فضاهای آموزشی، جلوهای ارزشمند از همراهی مردم در مسیر توسعه عدالت آموزشی است و نقش مهمی در تأمین نیازهای آموزشی مناطق مرزی استان دارد.
لکزایی تأکید کرد: مدرسه ۶ کلاسه مسکن مهر میرجاوه با امکانات استاندارد بهعنوان گامی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزشی این منطقه به بهرهبرداری رسیده و آماده خدمترسانی به دانشآموزان است.
