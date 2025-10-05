عزیزی: هیچ کارخانه ای به دلیل طرد اتباع غیرمجاز خارجی تعطیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث عزیزی، تأکید کرد: در مکان‌هایی که پیش از این اتباع خارجی مشغول به کار بودند، نیروی کار ایرانی جایگزین آن‌ها شده است.

او گفت: هیچ کارخانه‌ای نداریم که قبلاً در آن فعال بوده باشد و اکنون به دلیل جایگزینی تعطیل شده یا فعالیت نکند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: بسیاری از خانواده‌ها و جوانان از پلیس تشکر کرده‌اند، زیرا این اقدامات باعث شده کارخانه‌هایی که دو سال پیش کارگران را تعدیل کرده بودند، خودشان تماس بگیرند و بگویند،برگرد و سر کارت بیا.

او این را نکته بسیار مثبتی دانست و گفت: این نکته بسیار خوبی است که داریم.

با این حال، فرمانده پلیس غرب استان تهران پیشنهادی برای قانون جدید مهاجرت ارائه داد و گفت: خوب است، این مسئله در قانون گنجانده شود تا هر کارفرمایی که به نیروی کار در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، باغداری، دامداری یا خدمات نیاز دارد، اعلام نیاز خود را در سامانه اداره کار ثبت کند، اگر نیروی ایرانی در دسترس نبود، کارفرما گزارش دهد که ۱۰ تا ۲۰ روز از ثبت گذشته و همچنان نیازمند است. در این صورت، اداره کار مجوز صادر کند تا کارفرما حتی از اتباع مجاز استفاده کند، اما نه از اتباع غیرمجاز.

عزیزی تأکید کرد: به‌کارگیری اتباع غیرمجاز کلاً ممنوع است و اگر کسی آن‌ها را به کار گیرد، برابر قانون پنج برابر دستمزد هر روز جریمه می‌شود.