به گزارش خبرنگار مهر، سجاد درگاه پور امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون آسفالت محورهای ازنا - دورود، ازنا - الیگودرز و راه‌های روستایی «دولت‌آباد»، «حشوید»، «چرخستانک»، «عزیزآباد» و «کمندان» به «دره تخت» به طول ۵۰ کیلومتر روکش آسفالت و ترمیم شده است که از این مقدار، روکش آسفالت ۲۰ کیلومتر با لایه حفاظتی آسفالت میکرو سرفیسنک، ۲۰ کیلومتر اسلاری سیل و ۱۰ کیلومتر با آسفالت گرم انجام‌گرفته است.

وی افزود: ایمن‌سازی، آرام‌سازی و آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز و پرتصادف با اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بوده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ازنا، افزود: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان ازنا با اجرای خط‌کشی و نصب تابلو و علائم و همچنین آرام‌سازی در قوس‌های خطرناک با ایجاد سرعت‌کاه ایمن‌سازی شده است.

وی ادامه داد: از پروژه‌های مهم دیگر اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا تکمیل ساختمان پلیس‌راه ازنا - اراک با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال انجام‌گرفته که در نیمه دوم مهرماه افتتاح خواهد شد و همچنین اجرای ساخت دیوار حصار راهدارخانه «محمودآباد» و اصلاح و ساخت جدید دیوار حصار اداره مرکزی شهرستان ازنا که در حال انجام است.